Coronavirus, Silvio Berlusconi è positivo. E' in isolamento

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Lo rende noto Forza Italia. “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi è risultato positivo al Covid – spiegano dal partito -. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.“È asintomatico, in isolamento a domicilio” - ha spiegato il suo medico Alberto Zangrillo. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia del San Raffaele, gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni come noto l’ex presidente del Consiglio aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore positivo anch'egli al coronavirus.