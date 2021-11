Covid, anche Israele parte con la vaccinazione dei bimbi di 5 anni

Dopo gli Stati Uniti ( qui l'articolo ), anche Israele oggi ha dato il via libera alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni con Pfizer. 'La maggior parte degli esperti ha ritenuto che i benefici di questa vaccinazione per i bambini sarebbero stati maggiori dei rischi, il che ha portato alla decisione di autorizzare il vaccino per queste età', ha spiegato il ministero della Salute in una nota. Le autorità avevano lanciato una nuova campagna per la terza dose in estate ed avevano anche iniziato a vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Secondo studi clinici condotti da Pfizer su migliaia di bambini, il vaccino si sarebbe dimostrato efficace al 90,7% contro le forme sintomatiche della malattia. Tra i benefici attesi, oltre a prevenire la malattia, c'è anche una diminuzione del numero di chiusure delle classi e una possibile riduzione della trasmissione dell'epidemia a livello generale. Martedì scorso negli Stati Uniti sono iniziate le iniezioni del vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Cina, Emirati Arabi Uniti, Cambogia e Colombia hanno iniziato a vaccinare i bambini sotto i 12 anni ma con vaccini cinesi.