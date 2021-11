Vaccino anti-Covid ai bimbi di 5 anni: gli Usa partono l'8 novembre

I Centers for Disease Control and Prevention negli Usa hanno dato il via libera definitivo al vaccino di Pfizer contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. La campagna di vaccinazione dovrebbe partire a brevissimo: già l’8 novembre.'Siamo a una svolta nella nostra battaglia con il Covid - ha commentato il presidente americano Joe Biden precisando che milioni di dosi prodotte da Pfizer e dal suo partner Biontech sono già state spedite a Stati, studi medici e farmacie -. L'autorizzazione di un vaccino sicuro ed efficace per i bambini dai 5 agli 11 anni consentirà ai genitori di porre fine a mesi di ansiosa preoccupazione per i propri figli e ridurre la misura in cui i bambini diffondono il virus ad altri. Il programma aumenterà nei prossimi giorni e sarà pienamente operativo durante la settimana dell'8 novembre. I genitori potranno portare i propri figli in migliaia di farmacie, pediatri, scuole e altri siti per vaccinarsi. Un vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni ci consentirà di sfruttare gli straordinari progressi che abbiamo fatto negli ultimi nove mesi. Già, oltre il 78% degli americani di età pari o superiore a 12 anni ha ricevuto almeno un'iniezione, inclusi milioni di adolescenti, e i vaccini si sono dimostrati incredibilmente sicuri ed efficaci'.'Abbiamo fatto un altro importante passo avanti nella lotta della nostra nazione contro il virus - ha detto la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky - Sappiamo che milioni di genitori sono desiderosi di vaccinare i propri figli e con questa decisione ora abbiamo raccomandato che 28 milioni di bambini ricevano un vaccino contro il Covid-19'.Il vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni - che sarà di 10 milligrammi, un terzo del siero degli adulti - non sarà somministrato nei grandi hub vaccinali, ma nelle cliniche pediatriche e nelle farmacie.