Covid, Ema: 'Vaccino Astrazeneca è sicuro ed efficace'

Il vaccino anti-Covid-19 di Astrazeneca è “sicuro ed efficace”: lo ha detto oggi Emer Cook, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa dopo la revisione del farmaco da parte degli esperti, in particolare rispetto al rischio di eventi tromboembolici. 'I benefici - ha detto la direttrice Emer Cooke - sono superiori ai rischi. Il vaccino non è lagato a rischio trombosi'.'I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata', ha aggiunto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).L'agenzia non ha comunque negato l'esistenza di casi avversi e ha anzi annunciato che continuerà a indagare: 'Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più'.Ricordiamo che tre giorni fa era stata Aifa a sospendere, come altri Paesi europei, la somministrazione del siero.