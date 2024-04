Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così dichiara Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza.'In questo modo a Modena rimarrà solo la storica sede centrale a via Vico Menotti, dove gli operai lavorano solo 15 giorni ogni due mesi, per mancanza di modelli e di progetti. In questo modo Modena perde un suo storico presidio industriale e la Maserati la sua bandiera di presenza nel cuore dell’Italia. Non è difficile immaginare che nel futuro quel poco che rimarrà di Maserati, sarà prodotti in giro per il mondo dove la mano d’opera costa di meno ed è più facile sfruttare i lavoratori. Per evitare quest’ennesimo colpo al made in Italy industriale italiano, il Movimento Indipendenza si mobiliterà per chiedere al Governo di inserire il destino di Maserati sul tavolo negoziale aperto con Stellantis. Se necessario lo Stato deve acquisire gli Stabilimenti di Maserati e separare un marchio, ancora attraente in tutto il mondo, dal resto del gruppo, per trovare una strada autonoma di rilancio con nuove soluzioni industriali e finanziarie' - chiude Alemanno.