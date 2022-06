Covid Modena, ricoveri aumentati del 58% in una settimana

Sempre in aumento a Modena i dati relativi a nuovi casi Covid, percentuale di positività e persone esaminate. In deciso rialzo i ricoveri quotidiani. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 27 giugno, per la provincia di Modena è di 240.317 (erano 236.434 lo scorso 20 giugno) e sono accertati 4.510 (erano 2.950 il 20 giugno, +53%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.Sono 104 (erano 66 il 20 giugno, +58%) i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 59 pazienti covid positivi in AOU, 6 all’Ospedale di Sassuolo e 39 negli ospedali a gestione Ausl.Al 27 giugno sono in isolamento 4.406 (erano 2.884 il 20 giugno, +53%) persone covid positive.