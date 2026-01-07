Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Crevalcore commemora il 21esimo anniversario del disastro ferroviario della Bolognina

Crevalcore commemora il 21esimo anniversario del disastro ferroviario della Bolognina

Priolo: 'Una ferita ancora aperta nella memoria delle famiglie, dei soccorritori e della nostra comunità che non possiamo, né vogliamo dimenticare'

2 minuti di lettura
L’orologio segnava le 12.53 quando ci fu il boato. Due treni, un interregionale proveniente da Verona e diretto a Bologna con a bordo 200 passeggeri, e un convoglio merci in arrivo da Roma, si scontrarono frontalmente all'altezza dell'ex stazione di Bolognina di Crevalcore, in un groviglio di lamiere e vagoni distrutti disseminati su quello che all’epoca era un binario unico. Il bilancio fu drammatico: 17 vittime e 80 persone ferite. 

Era il 7 gennaio 2005: oggi, 21 anni dopo, le famiglie, Crevalcore e tutta la comunità dell’Emilia-Romagna ricordano quel disastro ferroviario. Questa mattina, nella Chiesa dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini di Crevalcore, si è celebrata la messa in ricordo delle vittime, alla presenza di famigliari, soccorritori, cittadine e cittadini. A seguire, la deposizione della corona di fiori al memoriale, che sorge nel luogo del disastro, costruito con un pezzo originale di un treno ritrovato durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia del Sole, che oggi sostituisce il vecchio tracciato ferroviario. 

Alla commemorazione era presente una delegazione della Regione, con il gonfalone. L’assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, impegnata a Bologna al presidio sindacale in memoria di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nella notte di sabato, e al successivo incontro convocato in Prefettura, ha voluto comunque unirsi al ricordo delle vittime del disastro ferroviario.

'Quella di Crevalcore è una ferita ancora aperta nel cuore della nostra comunità- ha sottolineato l’assessora Priolo-.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ricordare il disastro della Bolognina, a distanza di ventuno anni, significa non solo tenere viva la memoria di quanto accaduto e di coloro che in quella tragedia persero la vita o rimasero feriti, fianco a fianco con le famiglie delle vittime e con i tanti che, in quelle ore drammatiche, si adoperarono con ogni sforzo per prestare soccorso. Vuol dire anche continuare a tenere alta l’attenzione sulla sicurezza, facendo della memoria un impegno che guarda al presente e al futuro'. 

'Come Regione- ha aggiunto- continuiamo e continueremo a investire per rafforzare la sicurezza della circolazione ferroviaria, sia sul piano infrastrutturale che tecnologico. Perché è anche in questo modo che si dà concretezza al ricordo, agendo per tutelare chi viaggia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia

Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia

La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla

La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista