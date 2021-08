Crisanti: ‘Ambienti sicuri col Green Pass? Bufala pazzesca’

'Il Green pass è un incentivo per la vaccinazione, non è uno strumento di sanità pubblica. E' una bufala pazzesca dire che col Green pass creiamo ambienti sicuri, come dicono alcuni politici, serve ad indurre le persone a vaccinarsi'. Così il professor Andrea Cristanti su La7 ha smontato le teorie strettamente sanitarie sul Green Pass e le tesi di coloro (compreso il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini) secondo cui il vaccino crea un popolo di 'immuni'.'Le persone vaccinate si possono infettare, chi è vaccinato con una singola dose può infettarsi e stare male. Dire che il green pass aumenta la sicurezza nei bar e nei ristoranti è una bufala pazzesca - afferma Crisanti -. E' la vaccinazione che aumenta la sicurezza'.Eppure proprio sulla teoria del vivere momenti di condivisione sociale 'tra persone sane' si è basato il varo del Decreto Draghi e molta della narrazione che ha portato a una divisione e a un odio tra vaccinati e non vaccinati. Crisanti lo dice chiaramente: i cinema o i bar aperti solo a chi ha il green pass non sono ambienti sicuri dal virus. Anzi... Ecco perché far passare l'idea dhe non serve rispettare le regole su distanziamento e mascherine tra vaccinati è molto pericoloso.