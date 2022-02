Da Roma a Verona: in migliaia per dire no al green pass

Migliaia di persone hanno invaso pacificamente oggi piazza Ugo La Malfa a Roma e piazza Bra a Verona per due eventi distinti, promossi rispettivamente da Italexit e da 100 giorni da leoni, per dire no al Green Pass. Tanti i modenesi presenti sia a Roma che a Verona. Nella piazza di Roma a condurre l'evento è stato proprio il modenese Robby Giusti, mentre sul palco si sono alternati tra gli altri la senatrice Bianca Granato, il deputato Francesco Forciniti, il cantante Giuseppe Povia e l'avvocato Marco Mori.A Verona tra i tanti intervenuti si è registrata anche la presenza del leader dei Portuali di Trieste, Stefano Puzzer.

