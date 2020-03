Da Viola, dedicato alla 4C Medolla: la classe migliore del mondo

Buongiorno, Viola lo dedica alla sua che dice essere la classe migliore del mondo, 4C Medolla, è molto legata ai compagni ma ha voluto colorare solo la maestra perché dice: è la più importante, sono tutti sorridenti ma questi bimbi che fluttuano senza un banco, un fiore, un cielo mi spiegano che vivono come in un'enorme bolla. Vanno tutelati in ogni modo, grazie per le vostra bella iniziativa.

Fulvia Ganzerli



Grazie a Viola per il bellissimo disegno. E grazie ai tanti bambini che ci stanno mandando i loro disegni e racconti a redazione@lapressa.it