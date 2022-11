Disturbi Specifici dell’Apprendimento, il Polo unico di Modena si trasferisce al Windsor Park

Dal prossimo 7 novembre il Polo unico provinciale per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) cambia sede e si trasferisce nel complesso Windsor Park, in strada San Faustino 157/E (Rampa Ovest – Primo piano). Il trasloco dall’attuale ubicazione in viale Newton si è reso necessario per mettere a disposizione degli utenti ambienti più moderni e ampi, anche in risposta all’aumento delle attività.Il Polo DSA è attivo da fine 2020 e si occupa, tra le altre cose, di percorsi di accoglienza/valutazione/diagnosi e refertazione di sospetti disturbi specifici dell’apprendimento; di conformità delle diagnosi redatte dai professionisti privati (vengono valutate circa 450 segnalazioni scolastiche all'anno); di attività di individuazione precoce (secondo il protocollo provinciale screening in collaborazione con USP e Comune di Modena) e tanto altro.La prestazione di primo accesso è prenotabile, presentando la prescrizione (impegnativa) del Pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, tramite uno dei seguenti canali:- telefonicamente, contattando il numero verde 800 239123 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13)- di persona, presso i Cup delle farmacie private o comunali della provincia di Modena