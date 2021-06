E in India si diffonde la variante Delta Plus. E' più pericolosa

Mentre in Italia aumentano i casi di contagio della variante Delta, in India si diffonde rapidamente la variante cosiddetta 'Delta Plus' del coronavirus rilevata per la prima volta lo scorso aprile. Secondo il ministero della Sanità finora sono stati individuati 22 casi del nuovo ceppo in sei distretti di tre Stati (Maharashtra, Kerala e Madhya Pradesh). Sedici di questi casi di contagio sono stati rilevati nello stato di Maharashtra. Secondo il ministero la variante, conosciuta anche come AY.1, e già rilevata in nove Paesi tra cui Usa e Inghilterra, si diffonde più facilmente della Delta e si lega più rapidamente alle cellule polmonari.