E' morto Papa Benedetto XVI: aveva 95 anni

E' morto questa mattina a 95 anni Benedetto XVI. 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano'. A darne notizia è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. 'Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni', aggiunge.'Vorrei chiedere a tutti voi preghiere per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E’ molto malato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine'. Aveva detto tre giorni fa Papa Francesco nell’udienza generale nell’Aula Paolo VI.Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.