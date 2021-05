Effetto vaccini, il tasso incidenza covid crolla dai 65 anni in su

Se i numeri assoluti del ricoveri covid in provincia di Modena sono più alti dello stesso giorno di un anno fa, l'effetto vaccino sta mostrandosi, con evidenza, a protezione della fascia più anziana della popolazione. Quella dai 65 anni in su e, in particolare, per gli over 75 anni. Prendendo a riferimento il numero di cittadini contagiati su 100.000 abitanti (ovvero quel tasso di incidenza che se superiore alle 250 unità potrebbe portare al cambio di colore nella fascia della regione), notiamo che la fascia di età ormai meno suscettibile al virus è quella over 75. Qui il tasso di incidenza covid è di 14 unità ogni 100.000 abitanti. La media provinciale, pur all'interno di un calo generalizzato è, nell'ultima rivelazione, a 54. Ben al sopra. Mano a mano che scende la fascia di età, scende la copertura vaccinale e, conseguentemente, la 'suscettibilità' dei soggetti al virus. Ed è così che il tasso di incidenza in provincia di Modena, sale di poco, a 19, nella fascia di età 65-74, a 30 dai 50 ai 64 anni, a 48 nella fascia tra i 25 ed i 49 anni, arrivando a 55 nella fascia di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, fascia di popolazione adulta dove si registra l'incidenza maggiore del virus. Il dato, in netta controtendenza nel numero delle positività, riguarda oggi la fascia dai 4 ai 5 anni che mostra 107 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Pur ben al di sotto delle 250.Gi.Ga.