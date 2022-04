Elezioni RSU scuole, CGIL primo sindacato con il 35,5% dei voti

La Flc Cgil si conferma primo sindacato nei settori della conoscenza scuola-università-ricerca-istituti musicali, nelle elezioni per il rinnovo delle RSU che si sono chiuse ieri. Il voto ha riguardato 88 scuole modenesi in cui lavorano circa 13mila persone.La partecipazione al voto si attesta intorno al 70% nelle scuole, in linea con la tornata precedente del 2018.La Flc/Cgil confema il primato con il 35,5% dei voti, al termine di una competizione molto agguerrita per l’elevato numero di sigle sindacali presenti. In alcune scuole concorrevano sino a 7 liste contrapposte.La Flc/Cgil continua ad essere primo sindacato anche fra il personale tecnico-amministrativo all’Università di Modena e Reggio Emilia conquistando 4 seggi su 9 con quasi il 40% dei voti. All’istituto musicale Vecchi-Tonelli la Flc Cgil era l’unica lista presente conquistando i 3 seggi previsti.Boom all’istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia con 4 seggi su 6 e quasi il 60% dei consensi.La Flc Cgil torna inoltre ad essere presente in alcune importanti scuole della città di Modena come l’IC 3 e il liceo scientifico Tassoni.Molti degli eletti sono lavoratori tra i 30 e 40 anni impiegati con contratti a tempo determinato.“Il dato delle Rsu 2022 nei settori della conoscenza è importante e ci inorgoglisce e responsabilizza ancor più – afferma– dopo anni difficili legati alla criticità sanitaria che ha pesato fortemente nei nostri settori, le lavoratrici e i lavoratori riconoscono la Flc Cgil come il loro punto di riferimento e ci premiano con il consenso e il sostegno”.Soddisfazione per l’esito delle elezioni delle Rsu espressa anche da parte dellaper rappresentanze sindacali unitarie).La Cisl Scuola Emilia Centrale ha conquistato 86 delegati (come nel 2018), ma mancano ancora i risultati di qualche scuola.'Possiamo affermare di aver tenuto' – ha dichiaratola segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale. 'Ringraziamo tutti i lavoratori della scuola che hanno risposto numerosi alla richiesta sia di candidarsi che di sostenere le nostre listeÈ stato un lavoro molto impegnativo, ma anche gratificante, perché un numero davvero cospicuo di docenti e personale ata ha accettato di mettersi in gioco per rappresentare i colleghi nei rapporti con l’amministrazione delle proprie scuole».