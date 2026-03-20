Cgil Modena: 'Riduzione accise, dal Governo misura insufficiente'

'L’intervento del Governo sulle accise dei carburanti (riduzione di 25 centesimi al litro per 20 giorni) sono misure necessarie, ma insufficienti. Che peraltro arrivano in ritardo per sostenere i redditi di lavoratori e pensionati, ma alla vigilia del referendum costituzionale che si preannuncia in bilico per le forze di Governo'. Così il segretario della Cgil, Alessandro De Nicola.

'La dinamica dei prezzi della benzina non finirà in tre settimane. Il nostro territorio modenese si caratterizza per una elevata mobilità, perché molto spesso i lavoratori abitano in un posto e lavorano in un’altra città e dunque ogni giorno percorrono decine di chilometri. Il caro carburante si fa sentire anche per i nonni e i familiari che spostano nipoti e figli in auto fra scuole, palestre e luoghi di incontro. Lavoratori e famiglie stanno pagando e pagheranno un prezzo enorme per via dei costi dei carburanti - continua De Nicola -. In questa situazione di emergenza, con il diesel oltre i 2,40 euro/litro in autostrada, tutti sono chiamati a fare la loro parte. La Cgil denuncia gli ulteriori fenomeni speculativi con importanti aumenti ancora nella serata di ieri prima che entrasse in vigore il provvedimento governativo di diminuzione delle accise.

Anche il sistema delle imprese a livello territoriale deve farsi carico del caro benzina. Per la Cgil di Modena le imprese potrebbero ricorrere a vari strumenti della contrattazione per ridurre gli spostamenti dei lavoratori e conseguenti costi: aumento delle giornate di smart working per quelle mansioni compatibili con questa modalità lavorativa, concentrazione delle ore lavorative in modo da ridurre le giornate di lavoro (settimana corta), aumento della flessibilità lavorativa compatibile con gli orari dei mezzi pubblici, stanziamento di risorse per fornire ai lavoratori abbonamenti gratuiti/scontati al trasporto pubblico. I lavoratori si spendono per la pace, non vogliamo pagare il prezzo della guerra'.