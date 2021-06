Emilia-Romagna da lunedì in zona bianca

In Emilia-Romagna i dati sul Covid 'sono in netto miglioramento e avremo la zona bianca sicuramente da lunedì', però 'non abbiamo finito di contrastare la pandemia e dobbiamo rendercene conto'. Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, oggi a margine di una conferenza stampa al Sant'Orsola di Bologna. Le libertà che man mano si stanno ripristinando 'ce le siamo guadagnate a suon di sacrifici, anche di tanti operatori sanitari che continuamente ringraziamo', sottolinea Donini: dunque 'dobbiamo godere di questa libertà con un senso di responsabilità che tenga conto del fatto che la pandemia c'è ancora'. Un passaggio in zona bianca già presumibile questa mattina nelll'aggiornamento settimanale sui dati della pandemia e delle vaccinazioni del Direttore Generale Ausl Brambilla.In zona bianca la situazione è di semi-normalità. Non vige il coprifuoco (la cui abolizione è prevista comunque anche in zona gialla dal 21 giugno). Si applicano solo le misure anti contagio (distanziamento, igiene e mascherine). E sono state anticipate le riaperture delle attività economiche e sociali previste per la zona gialla. Sono ripartite perciò fiere, congressi, parchi a tema. Ma anche feste di nozze (con green pass per gli invitati) piscine al chiuso, sale giochi, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso. Le discoteche sono aperte solo per il servizio bar e ristorante, perché ancora è vietato ballare. Allo studio l'ipotesi di consentire il ritorno in pista muniti di green pass.