Ex leader di Io Apro: 'Non vaccinato sono finito in Terapia intensiva'

Antonio Alfieri, ex leader di 'Io apro' , ha raccontato su Facebook la sua esperienza nel reparto di Terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Alfieri, che nel video spiega di non essersi vaccinato, è risultato positivo i primi di dicembre e, dopo qualche settimana di ricovero, ora è guarito ed è tornato a casa.'Sono veramente scosso da tutto quello che mi è arrivato - afferma nel video su Facebook -. Poichè non sono vaccinato tante persone mi hanno augurato il peggio. Io, da parte mia, ho sempre cercato di non schierarmi nè coi no vax, nè coi si vax. Essendoci libertà di scelta, ho sempre pensato che ognuno decide quello che crede. Invece ci siamo scatenati in un odio puro: tremendo augurare le cose più brutte solo perchè uno è vaccinato o uno non è vaccinato'.