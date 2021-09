Ex ministro Castelli: 'Io vittima del vaccino, sono dead man walking'

'Sono una vittima del vaccino, non lo posso provare ma ragionevolmente credo sia così. Mi sono vaccinato a fine luglio, ho passato agosto e settembre con la febbre. Ho degli esami che dicono che sono ad altissimo rischio trombosi. Incrocio le dita e spero di uscirne'. A parlare in questi termini è stato questa mattina l'ex ministro Roberto Castelli a Tagadà, su La7, la trasmissione condotta da Tiziana Panella.'Il paradosso è che mia moglie non si è vaccinata, ha fatto il covid, e sta benissimo. Da questo punto di vista dovrei essere oscurato da Telegram perchè porto una narrazione basata sulla mia esperienza personale che è diversa da quella del main stream. Non sono un no vax, tant'è vero che mi sono vaccinato ma adesso ci penserei due volte - chiude Castelli -. Stavo bene prima del vaccino. Non ho mai avuto nulla. Il valore D-Dimero è indicatore del pericolo di trombosi e ora incrocio le dita perchè è estremamente elevato. Sono un dead man walking, speriamo di no'.