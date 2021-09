Vaccino, Fabio Milani dopo la sospensione lancia appello ai colleghi medici: 'Uscite allo scoperto'

Dal divieto di effettuare le autopsie per capire le cause della morte dei pazienti covid alla critica del metodo (non metodo), dela vigile attesa e della tachipirina applicato ai pazienti covid a domicilio. Elementi che già nel 2020 avevano fatto supporre a Fabio Milani, medico di famiglia, dell'Asl di Bologna, che qualcosa, dal suo punto di vista, nella gestione sociale e clinica della pandemia, non andasse. Poi le critiche alla vaccinazione di massa, in piena pandemia, in tutti soggetti anche sani, e non solo nei soggetti a rischio. Fabio Milani era consapevole che soprattutto per le posizioni assunte sul vaccino si sarebbe giocata la sua decennale professione di medico. Da poco più di un mese Fabio Milani, con alle spalle decine e decine di pazienti Covid visitati e guariti a casa, è stato sospeso. Ha tentato di rinviare il vaccino, ma il momento della lettera di sospensione è arrivato ed ora non può più esercitare. I dati forniti recentemente dall'Ausl dicono che anche a Modena i medici come lui, nel pubblico e nel privato accreditato, sono tanti. Ed è a loro che Milani ha rivolto, attraverso La Pressa, in un incontro avuto alcune sere fa a Modena, il suo appello.