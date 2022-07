Falsi certificati vaccinali, chiesto rinvio a giudizio per 21 genitori

Per i papà e le mamme dei bambini coinvolti, 16 in tutto, l'imputazione è quella di corruzione in concorso. Richiesta di rinvio a giudizio per 21 genitori che tra il 2016 e il 2018, grazie ad un medico chirurgo compiacente, hanno evitato di sottoporre i figli a vaccinazione obbligatoria per frequentare le aule scolastiche ricorrendo a falsi certificati. L'indagine dei carabinieri di Riccione risale agli anni immediatamente prima del Covid e riguarda bambini che vanno dai 2 ai 14 anni. La Procura della Repubblica di Rimini ha depositato la conclusione indagine per i 21 genitori, mentre il medico iscritto all'Ordine dei Medici di Pesaro che falsificava i documenti, risulta deceduto nel 2019. Secondo le indagini ogni falso certificato di vaccinazione veniva pagato 300 euro.