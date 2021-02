Ferie in Trentino? Sì, anche se le piste da sci sono chiuse

Il Trentino è una meta per appassionati degli sci. Ogni anno, infatti, ci sono centinaia e centinaia di turisti che arrivano nella regione per divertirsi a bordo dei propri sci. Molti, infatti trascorrono l’inverno non aspettando altro che il momento buono in cui lasciare la propria casa, il proprio asfissiante lavoro e rompere la routine con una bella gita in montagna. E con “montagna” intendono senza dubbi il Trentino Alto Adige. Certo, una delle maggiori attrazioni di quelle che offre questa bella regione è rappresentata dalle piste da sci. Ce ne sono per tutte le età e con diversi gradi di complessità. Tuttavia, quest’anno le piste sono chiuse. Ma ciò non significa affatto che non sia possibile fare delle belle gite in Trentino e divertirsi ugualmente.

Dopo aver trovato la vostra camera su www.hoteltaller.it e averla raggiunta, potrete dedicarvi a numerose altre attività. Vediamo quali sono nei seguenti paragrafi.



Cosa fare in Trentino se non si può sciare

In Trentino si possono fare molte altre cose per divertirsi oltre a sciare. Per esempio, è bello passare il proprio tempo facendo delle ristoratrici passeggiate in mezzo alla natura. Queste passeggiate possono condurci alla scoperta di angolini nascosti, luoghi meno conosciuti dai turisti abituali e scorci di panorami perfetti per le proprie foto. Inoltre, si può passeggiare sia per i sentieri battuti e sgombri dalla neve con le proprie scarpe comode e calde, oppure si può passeggiare con delle ciaspole ai piedi. In questo caso, si parla di “ciaspolate” e non di gite a piedi.

Le ciaspole sono molto comode perché permettono di camminare sulla neve senza affondare e quindi evitando di bagnarsi i pantaloni e il polpaccio. Avventurandosi tra i boschi, poi, si possono conoscere diverse specie di uccelli e varietà di alberi. I più fortunati e gli osservatori più attenti potranno anche scovare qualche impronta lasciata dagli animaletti che popolano questi luoghi verdissimi. Comunque, camminare, con ciaspole o senza, non è l’unica attività che si può fare in Trentino prima di tornare alla vostra camera prenotata su www.hoteltaller.it. Vediamo nelle prossime righe quali altre cose divertenti possono aiutarci a passare una vacanza divertente ma senza sciare.



Divertirsi senza sci: slitte, cavalli e pattini

Si tratta di tre modi alternativi per divertirsi insieme in Trentino. Le slitte infatti rendono felici sia i grandi che i bambini e sono molto semplici da usare. In alternativa a queste ci sono anche bob e gommoni che sono perfetti per scivolare sulle discese innevate, ma senza gli sci.

Se siete stanchi di scivolare, però, potete godervi delle passeggiate a cavallo in mezzo alla neve oppure, se non avete familiarità con questo bell’animale, potete approfittare di una gita su una comoda carrozza trainata da cavalli. Infine, se il ghiaccio non vi spaventa, potete provare una delle diverse piste da pattinaggio regionali, che sono aperte. Potete dar prova delle vostre abilità di pattinatori oppure cogliere l’occasione per imparare a muovere i primi passi sul ghiaccio.