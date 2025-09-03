Ferrovie regionali, lavori estivi finiti, da lunedì riprende anche Gigetto

Lunedì 7 settembre riprende la circolazione sulla Modena-Sassuolo, mentre da martedì 8 settembre riaprono le linee Reggio Emilia-Sassuolo, Parma-Suzzara, Ferrara-Codigoro e Suzzara-Ferrara.

Gli interventi, realizzati secondo il cronoprogramma, hanno riguardato l'innalzamento degli standard di sicurezza, il miglioramento della viabilità ferroviaria e il recupero di decoro per stazioni e impianti.

Dall'installazione di sistemi di controllo marcia treno all'elettrificazione di importanti corridoi, si tratta di opere che rafforzano l'infrastruttura regionale. Le restanti quattro linee Fer (Reggio-Guastalla, Casalecchio-Vignola, Reggio Emilia-Ciano e Bologna-Portomaggiore) sono invece già attive.



'Tutte le linee interessate dai lavori - dice l'assessora regionale ai Trasporti dell'Emilia-Romagna Irene Priolo - riaprono nei tempi previsti, prima della ripresa delle scuole.

Si tratta di interventi per la sicurezza e la modernizzazione della rete, che rendono il servizio ferroviario più affidabile e funzionale alle esigenze quotidiane di pendolari, studenti e lavoratori'.

Gli interventi hanno incluso l'installazione del sistema di controllo marcia treno sulla Modena-Sassuolo, il rinnovamento della Reggio Emilia-Sassuolo, il completamento dell'elettrificazione sul corridoio Parma-Suzzara-Poggio Rusco e lavori propedeutici all'elettrificazione sulla Ferrara-Codigoro.

