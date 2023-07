Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Con Augé se ne va un amico e un maestro che ha dato al festivalfilosofia e al suo pubblico, come a tanti pubblici sparsi in tutto il mondo, alcuni insegnamenti dai quali non si torna indietro, come l'idea che le nostre pratiche culturali siano immerse in sistemi simbolici che è indispensabile studiare con gli strumenti dell'antropologia: una disciplina che Augé, grande specialista del terreno africano, ha praticato anche rivolgendo quel particolare tipo di sguardo alle nostre società, nella convinzione che, per essere intelligibili, i processi culturali implichino che nella loro analisi ci rendiamo 'stranieri a noi stessi'. A tutte le persone a lui care va il cordoglio del Consorzio per il festivalfilosofia, che saprà ricordarlo come merita' - si legge in una nota.Dopo aver contribuito allo sviluppo delle discipline africanistiche, Augé aveva elaborato un’antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità. Suo il concetto di “nonluoghi”, spazi come i centri commerciali o le sale di attesa di aeroporti e stazioni, nei quali transitano ogni giorno milioni di persone senza che questo afflusso riesca a costruire relazioni significative. Approfondendo l’antropologia della mobilità, aveva elaborato il concetto di nuova urbanizzazione e, in questo senso, come ha ricordato il sindaco, era intervenuto a sostegno del progetto “Periferie” di Renzo Piano che ha coinvolto anche la città di Modena e, in particolare, il parco XXII Aprile.La notizia della scomparsa dello studioso è stata comunicata ai consiglieri dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che ha ricordato in aula “il grande contributo che Augé ha dato per rendere di anno in anno sempre migliore e di altissimo livello il Festival”.