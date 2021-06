Figliuolo: 'Entro settembre dobbiamo vaccinare anche i bambini'

'Entro settembre dobbiamo vaccinare anche i bambini e in questo mettiamo in campo altre risorse, che sono i pediatri di libera scelta'. Così il generale Paolo Francesco Figliuolo ieri pomeriggio inaugurando l'hub vaccinale del gruppo Unipol, a San Lazzaro di Savena. Dunque, riepiloga il generale-commissario per l'emergenza Covid, 'da oggi si apre anche a tutte le classi di età, e viene recepita l'indicazione delle autorità sanitarie per le vaccinazioni dai 12 ai 15 anni: parliamo di una platea di 2,3 milioni di ragazzi, che sono già compresi nel piano. Quando ai primi di marzo abbiamo elaborato il piano, avevamo indicato una platea maggiore proprio per essere sicuri di cogliere la maggior parte dei cittadini. E quindi ben venga questa decisione importante - guarda avanti Figliuolo - anche per la riapertura delle scuole. Man mano che arrivano le dosi, si potrà procedere con queste somministrazioni, in accordo con le Regioni, sia con pediatri che operano in hub come questo sia con quelli che operano nei loro studi'. Sprona quindi Figliuolo oltre l'emergenza: 'Si dovrà poi superare la fase emergenziale, cogliendo proprio le potenzialità dei medici di medicina generale e dei farmacisti'.