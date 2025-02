Finti investigatori sulle tracce di Daniela Ruggi segnalati dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Modena un 35enne e una donna di 45 anni, che si erano spacciati per appartenenti alle forze speciali, impegnati a Montefiorino e Vitriola nell’attività d’indagine connessa alla scomparsa di Daniela Ruggi.

I due, da alcuni giorni, stavano acquisendo informazioni dai residenti e dai commercianti della zona, arrivando anche a minacciarli nel caso in cui non avessero collaborato ai loro approfondimenti investigativi. Alcuni cittadini, insospettiti dal loro comportamento, si sono però rivolti ai carabinieri, che invece si stanno realmente occupando delle ricerche della giovane.

I militari, nel giro di poche ore, sono riusciti ad identificare i due finti investigatori e a segnalarli all’Autorità Giudiziaria: l’uomo si era presentato come Comandante della forza speciale addetta alle ricerche.

L’invito che viene rivolto ai cittadini, che sono in grado di dare informazioni utili sul conto della Ruggi Daniela, è quello di rivolgersi alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio della valle pavullese o di chiamare il 112.