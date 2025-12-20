Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: raccolti 2345 euro

Durante la presentazione del libro “Fuori sacco – Quando era bello essere giornalisti”, svoltasi domenica scorsa, la pubblicazione – patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna – ha confermato la sua finalità solidale. Nel corso della mattinata, animata dalle testimonianze dei giornalisti che hanno contribuito al volume, sono stati raccolti 2.345 euro, che contribuiranno a sostenere la realizzazione dell’Hospice per la Vita – Casa Giuly, promosso da Amici per la Vita ODV. Da oltre 25 anni, Amici per la Vita è accanto alle persone che affrontano l’ultimo tratto della propria vita, offrendo assistenza gratuita e continuativa a domicilio ai malati e alle loro famiglie.





Oggi questo impegno si traduce in un progetto concreto: la costruzione dell’Hospice per la Vita – Casa Giuly, che sorgerà nel Comune di Fiorano Modenese e sarà a servizio delle comunità del Distretto Ceramico, del Distretto Terre di Castelli e del Distretto del Frignano. L’Hospice nascerà su un terreno acquistato da Amici per la Vita, anche grazie al contributo della Fondazione di Modena, e successivamente donato all’Ausl.





Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un Hospice con 14 posti letto, in conformità alle normative nazionali e regionali. I lavori di accantieramento sono già iniziati e il termine dei lavori è previsto per dicembre 2027. Il costo complessivo dell’opera, per il quale l’associazione si è impegnata nel reperimento delle risorse, è pari a 1.783.547 euro. Casa Giuly sarà una casa, non un ospedale: un luogo pensato per accogliere le persone con dignità, cura e umanità, a servizio dell’intera comunità. Il libro “Fuori sacco – Quando era bello essere giornalisti” è disponibile anche presso la sede dell’associazione Amici per la Vita.