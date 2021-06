Gianni Rivera: 'Vaccinarmi? No, non ci penso proprio'

'No, non ci penso proprio. Perché ho delle notizie negative, qualcosa già si sente. Qualcosa si sa o si viene a sapere. E alcuni virologi dicono proprio di evitare'. Così il campione di calcio Gianni Rivera ha risposto pochi giorni fa alla domanda diretta di Bruno Vespa 'tu ti sei vaccinato?'.'Io ho fatto il tampone stamattina ed è risultato negativo, io sono tranquillissimo. Se sono la parte sfortunata di chi viene vaccinata che muore, mi dà fastidio. Se io faccio parte della percentuale bassissima, mi dispiacerebbe' - ha detto Rivera.Immediata la reazione di Vespa che ha affermato, a dire il vero apoditticamente, che nessuno sopra i 60 anni è morto per il vaccino (qui l'ultimo quadro completo Aifa su segnalazioni di morti e reazioni avverse collegate alla campagna vaccinale).

