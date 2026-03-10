Giornata consapevolezza del Delirium: iniziative all'ospedale di Baggiovara

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa anche quest’anno, con Geriatria e la Neurologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara, alla Giornata Mondiale sulla Consapevolezza del Delirium che si ricorda l’11 marzo. Il tema di quest’anno è “Voices of Delirium” (Le voci del Delirium), e sottolinea l'importanza di ascoltare e amplificare le esperienze vissute, le prospettive e le storie delle persone colpite dal delirium, inclusi i loro familiari, i caregivers, e gli operatori sanitari. Nelle mattine di mercoledì 11 marzo a Baggiovara e giovedì 12 marzo al Policlinico il Team Delirium visiterà i reparti con maggiore frequenza di casi di delirium e consegnerà materiale informativo per aiutare i clinici a spiegare ai familiari cosa sia il delirium e per aiutarli a gestirlo al meglio.

L’adesione alla Giornata Mondiale sulla Consapevolezza del Delirium, si inserisce nelle iniziative di Baggiovara Ospedale Amico delle persone con demenza e vede per la prima volta coinvolti oltre alle UOC di Geriatria e Neurologia anche la UOC di Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso che si sta impegnando a fondo su questo tema.Il delirium è una condizione complessa e spesso fraintesa, caratterizzata da cambiamenti acuti nell'attenzione, nella consapevolezza e nella cognizione.È dovuto a una temporanea disfunzione cerebrale causata da una patologia solitamente organica e non direttamente cerebrale come un’infezione, un trauma, una malattia acuta o il peggioramento una malattia cronica, ma può presentarsi anche in seguito a gravi stress emotivi. Il delirium riguarda tutti e può colpire tutte le età, ma secondo il principio che le persone più fragili e con patologie più gravi sono quelle più a rischio di svilupparlo.

Se riconosciuto e affrontato con approcci multicomponente che uniscono terapia farmacologica ad interventi non farmacologici, il delirium può risolversi senza lasciare reliquati. Tuttavia, a volte, può causare perdita di autonomia, demenza e aumentare il rischio di mortalità.

Accrescere la consapevolezza sul delirium richiede non solo conoscenze cliniche, ma anche una comprensione più profonda dell'impatto umano dietro la diagnosi. Alcuni studi infatti dimostrano che chi affronta un delirium può sviluppare in seguito un Disturbo Post Traumatico da Stress e ricordare l’esperienza come qualcosa di terrificante.Il tema scelto per la giornata mondiale sulla consapevolezza del delirium, quest’anno, ci invita a mettere al centro le voci, le narrazioni di confusione, intuizione, sfida e resilienza, che accompagnano il delirium, ricordandoci che migliorare l'assistenza inizia ascoltando e valorizzando quelle esperienze.Portando queste voci nelle conversazioni, nell'educazione, nella ricerca e nelle politiche, possiamo promuovere la compassione, ridurre lo stigma e promuovere gli sforzi per prevenire, riconoscere e gestire il delirium in modo più efficace.

Molte sono le iniziative messe n campo in questi giorni a livello regionale e nazionale L’Associazione Italiana di Psicogeriatria sez. Emilia-Romagna, ha proposto la circolazione di una Bandiera a sostegno della consapevolezza sul Delirium per sensibilizzare il personale sanitario. Nella settimana dal 16 al 22 marzo la Bandiera arriverà all’Ospedale di Baggiovara.