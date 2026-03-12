Delirium, conoscere il problema per superare la paura e migliorare l'assistenza

“Voices of Delirium” è stato il tema della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza del Delirium celebrata ieri 11 marzo dall’Azienda Ospedaliera di Modena - Geriatria e Neurologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara. A lato, l’iniziativa “Enjoy Musica Therapy”

Iniziamo con la parte più leggera, il progetto denominato “Enjoy Music Therapy”, che significa letteralmente “Goditi la terapia a base di musica”. Il progetto si inquadra in quello di umanizzazione delle cure, che caratterizza ormai la struttura ospedaliera modenese. I nostri più fedeli lettori, quelli che già ci leggevano quando il nostro quotidiano si chiamava Prima Pagina, si ricorderanno di un articolo intitolato “La medicina narrativa” (scritto da questo stesso autore) esattamente 10 anni fa, a maggio.

Di che cosa si trattava? Fu il momento in cui la medicina -e di questo rendiamo onore al nostro ospedale modenese, il quale forse pochi sanno che si tratta di una eccellenza mondiale oltre che europea- fece proprio il concetto di cura “globale”, intendendo con ciò che l’ammalato -il paziente chiunque egli sia- va curato nella sua globalità, con la sua storia e il suo vissuto.

In questo concetto rientra anche la famiglia del paziente: solo così si è in grado di portare realmente beneficio alla persona che richiede un certo livello di cure (parliamo di affezioni di una certa gravità, per le quali molto spesso la vita interiore della persona -se debitamente valorizzata, o per meglio dire compresa- riesce a contribuire alla guarigione in modo armonioso), senza lasciare strascichi indelebili. Enjoy Music Therapy nasce dalla collaborazione tra Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena e “Team Enjoy – Events & Fun” che da tempo sostiene la Sanità Modenese. Team Enjoy ha fornito in comodato d’uso gratuito il pianoforte, che è stato posizionato in questa prima fase presso la Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale Civile, diretta dalla dottoressa Rita Luisa Conigliaro. Il pianoforte è a disposizione di tutti si può dire, pazienti, accompagnatori (i cosiddetti caregiver) con modalità che ne assicurano la costante sanificazione. In questa prima fase lo strumento è stato suonato dalla brava Luana Vergari.





E ora passiamo alla parte più impegnativa: Voices of Delirium, le Voci del Delirio, propriamente. Certo, il termine fa paura, il Delirium è qualcosa che ci spaventa perché sfugge al nostro controllo.

Il Delirium non è propriamente la demenza, ma occorre più frequentemente nei pazienti più fragili e predisposti che hanno già una Demenza. Va detto, altresì, che il Delirium può presentarsi a qualunque età, persino in soggetti giovani e cognitivamente integri.

In medicina tuttavia vige questa regola non scritta “Quanto più un soggetto è fragile, tanto meno è importante la malattia in grado di causare il Delirium; viceversa, tanto più il soggetto è sano, tanto più grave dovrà essere la malattia in grado di causare il Delirium”. A volte nei soggetti più a rischio (molto anziani, fragili o già affetti da Demenza, anche uno stress emotivo di per sé moderato come ad esempio il cambio della badante o una semplice vacanza, può causare il Delirium (si calcola che il 40 per cento circa dei pazienti anziani negli ospedali siano oggetto di uno stato acuto -e temporaneo- di confusione mentale, di Delirium appunto). Nel caso di un giovane, invece, gli elementi destabilizzanti in grado di causare il Delirium devono essere piuttosto gravi (ricovero in terapia intensiva, intervento chirurgico di rilievo...)

A Baggiovara per la prima volta, nell’iniziativa “Baggiovara Ospedale Amico delle persone con Demenza” sono stati coinvolti i reparti Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, accanto a Geriatria e Neurologia. Perché il Delirium riguarda tutti noi? Basta leggere la sua definizione scientifica: “Il Delirium è una condizione complessa e spesso fraintesa, caratterizzata da cambiamenti acuti nell'attenzione, nella consapevolezza e nella cognizione.

È dovuto a una temporanea disfunzione cerebrale, causata da una patologia solitamente organica e non direttamente cerebrale come un’infezione, un trauma, una malattia acuta o il peggioramento di una malattia cronica, ma può presentarsi anche in seguito a gravi stress emotivi. Il Delirium riguarda tutti anche se ovviamente le persone più fragili e con patologie più gravi sono quelle più a rischio. Il Delirium, se ben approcciato, oltre che curato, può non lasciare traccia soprattutto in un soggetto giovane. Per sua natura insorge facilmente, ma spesso è sufficiente eliminare la condizione che lo ha determinato per tornare alla normalità. Purtroppo, in un soggetto anziano e molto fragile il rischio è che possa subire dei danni permanenti al proprio sistema nervoso centrale, con perdita delle capacità cognitive e di autonomia, oltre che con rischio più elevato di mortalità. Nei casi più gravi l’anziano può persino sviluppare il cosiddetto Disturbo Post Traumatico da Stress, ricordando l’esperienza vissuta come qualcosa di terrificante. La Giornata Mondiale sulla Consapevolezza del Delirium vuole essere uno sprono a migliorare l’assistenza, ascoltando e valorizzando le esperienze dei più deboli.

Vittorio Cajò