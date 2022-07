Giudice reintegra psicologa non vaccinata e Bassetti attacca

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta duramente dalla sua pagina Facebook, quanto deciso dal Tribunale di Firenze nella sentenza, firmata dal giudice Susanna Zanda della sezione civile del Tribunale ordinario, cheQuesta la motivazione scritta nella sentenza: 'della professionecome questa tra l’altro confutabili in un eventuale ricorso contro la sentenza. Ma perché in Italia si fa così fatica ad ascoltare gli esperti?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.