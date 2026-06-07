Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola: maxi contaminazione a 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Mirandola: maxi contaminazione a 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Allo stabilimento Livanova un teatro operativo complesso: sanitari, volontari, forze dell’ordine e Vigili del fuoco hanno testato la risposta coordinata a un evento critico con contaminazione e rischio biologico

2 minuti di lettura
È andata in scena ieri, sabato 6 giugno, la grande simulazione interprovinciale di maxiemergenza “Charlie Echo 2026”, che ha trasformato lo stabilimento Livanova di Mirandola in un vero e proprio campo operativo. Dalle prime ore del mattino, l’area produttiva ha ospitato un’esercitazione complessa che ha coinvolto circa 80 pazienti simulati, decine di mezzi di soccorso e operatori provenienti dal 118 di Modena, Bologna e Imola, insieme al volontariato sanitario, ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.
L’iniziativa, promossa dalle Aziende sanitarie modenesi con il coordinamento del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza e del Servizio 118, ha avuto un obiettivo chiaro: mettere alla prova la capacità del sistema di rispondere in modo coordinato a scenari ad alta complessità, inclusi quelli di tipo CBRN-E (chimico, biologico, radiologico, nucleare ed esplosivo).
All’interno dello stabilimento Livanova – partner strategico dell’operazione – sono state allestite diverse aree funzionali: zone di gestione della contaminazione, un Posto Medico Avanzato e persino la simulazione di un ospedale con Pronto Soccorso e sale operatorie in assetto da maxi-afflusso. Un banco di prova realistico per verificare l’intera filiera dei soccorsi, dal territorio all’ospedale.
“Queste esercitazioni – ha spiegato il dottor Geminiano Bandiera, direttore del Dipartimento di emergenza urgenza interaziendale Ausl-Aou – sono fondamentali per testare il lavoro di squadra e l’integrazione tra tutti gli attori del soccorso.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
L’obiettivo è garantire ai cittadini un sistema sempre più preparato e coordinato anche nelle situazioni più complesse”.
Oltre alla gestione dei feriti, l’esercitazione ha coinvolto anche il sistema di comunicazione e coordinamento, con la simulazione delle chiamate di emergenza e delle interazioni tra le varie componenti operative. Un test cruciale per verificare la tenuta dei percorsi assistenziali ospedalieri e la capacità di risposta in caso di afflusso massivo.
L’iniziativa rientra nel programma di formazione continua delle Aziende sanitarie modenesi e regionali, che punta a consolidare standard elevati di sicurezza e qualità nella risposta alle emergenze, rafforzando al tempo stesso la collaborazione tra istituzioni, volontariato e mondo produttivo.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola: folla per la Litizzetto al Memorial Festival

Mirandola: folla per la Litizzetto al Memorial Festival

Mirandola: entra nel vivo il memorial Festival

Mirandola: entra nel vivo il memorial Festival

Sanità area nord, lettera dei Comitati a De Pascale: 'Eviti il declassamento di Mirandola'

Sanità area nord, lettera dei Comitati a De Pascale: 'Eviti il declassamento di Mirandola'

Patto di sindacato Aimag, Righi guida i lavori: Ruggiero ancorata alla presidenza

Patto di sindacato Aimag, Righi guida i lavori: Ruggiero ancorata alla presidenza

Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sicurezza, turni, salari: sciopero USB di 24 ore in Seta

Sicurezza, turni, salari: sciopero USB di 24 ore in Seta

Per il maxi evento dei 50 anni di carriera, Vasco sceglie Roma: Modena spera in un omaggio

Per il maxi evento dei 50 anni di carriera, Vasco sceglie Roma: Modena spera in un omaggio

'L’Abele che resiste': la Caritas Modena–Carpi presenta il primo bilancio sociale: 15.000 persone sostenute

'L’Abele che resiste': la Caritas Modena–Carpi presenta il primo bilancio sociale: 15.000 persone sostenute

Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto

Modena, in 10mila alla 5.30 per l'ingrediente segreto