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'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

Il 10 giugno un incontro pubblico dedicato a diritti, inclusione, prevenzione e autonomia femminile

2 minuti di lettura

Mercoledì 10 giugno, alle 16, presso la Casa delle Donne di Modena, in Strada Vaciglio Nord 6, si terrà il convegno “Diritto e libertà: strumenti di tutela per donne e professioniste”. L’iniziativa, aperta al pubblico, è promossa da Orizzonti Legali – Associazione Giuristi e Commercialisti Italiani e dall’Associazione Donne nel Mondo Modena ODV. Al centro dell’incontro saranno affrontati i temi della tutela giuridica, della migrazione, della famiglia, della violenza di genere, dell’intelligenza artificiale, dell’inclusione, della protezione patrimoniale e della consapevolezza finanziaria.


Il convegno sarà introdotto e moderato dall’avvocato Eufemia Ferrara, presidente e fondatrice di Orizzonti Legali. I saluti istituzionali saranno affidati a Carmelina Angela Fierro, consigliere di Parità della Regione Emilia-Romagna, e all’avvocao Guido Giusti, Difensore civico della Regione Emilia-Romagna. Interverranno Zighereda Tesfamariam, presidente dell’Associazione Donne nel Mondo Modena ODV, l’avvocato Sara Sacchi, l’avvocato Danaida Delaj, l’Avv. Alberto Rocchi, Isabell Guidastri, presidente di IWA Modena, Basma Aissa, pedagogista e docente, Stefania Tamburini, consulente patrimoniale, e Judith Pinnock, psicologa. 'Conoscere i propri diritti significa acquisire libertà, strumenti e voce. La tutela delle donne passa dalla conoscenza e dalla collaborazione tra professionisti, istituzioni e associazioni', dichiara l’avvocato Eufemia Ferrara.


Durante l’evento sarà consegnato il premio “Donne che fanno la differenza”, dedicato a donne che si sono distinte per impegno professionale, sociale, culturale e istituzionale. Tra le premiate sarà presente anche l’On. Daniela Dondi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena, dal Difensore civico della Regione Emilia-Romagna e dalla Consigliera di Parità della Regione Emilia-Romagna.

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