Green Pass, cinque giorni di sciopero proclamato da Fisi

'La FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, ad oltranza dalle ore 00:00 del giorno 15/10/2021 alle ore 00:00 del giorno 20/10/2021'- La conferma arriva dal comparto sanità pubblica e direttamente in una nota congiunta di Azienda Sanitaria ed Azienda ospedaliera di Modena'Come prevedono le norme vigenti saranno garantiti, nel corso delle 5 giornate di sciopero, i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero da parte degli operatori'

