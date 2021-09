Green Pass, il Governo ci ripensa: niente sospensione per i lavoratori

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre.Il testo prevede che il lavoratore pubblico o privato che sia privo di Green pass è considerato 'assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro'.Dunque, rispetto alle bozze, viene eliminata ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e non scatta più la sospensione, ma per tutti dal primo giorno di assenza 'non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento'.All’articolo 1 comma 5 del decreto è previsto che il governo scriva delle linee guida per chiarire alcuni aspetti del provvedimento, a partire dalle modalità di verifica del green pass per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Il tampone molecolare (il cui costo varia da 60 a 100 euro e occorre un giorno per il referto) ha validità 72 ore, il tampone antigenico (rapido e dal costo di 15 euro) ha validità 48 ore.