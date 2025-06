I 211 dell'Arma dei Carabinieri: la cerimonia a Modena

Si è svolta oggi, nella cornice del Parco Giardino Ducale Estense, la cerimonia commemorativa per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L'evento, ha reso omaggio al 5 giugno 1920, giorno in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per il contributo nella Prima guerra mondiale.La giornata è iniziata alle 8:45 con la deposizione di una composizione floreale presso la lapide dedicata alla memoria del carabiniere medaglia d’oro al valor militare Emanuele Messineo, situata nella caserma di viale Tassoni. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Modena, Fabrizia Triolo, e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Lorenzo Ceccarelli.Alle 10:00 ha preso il via la cerimonia ufficiale con lo schieramento di tre blocchi composti da carabinieri in grande uniforme speciale, comandanti di stazione, militari appartenenti a diverse specialità dell’Arma e allievi ufficiali del terzo battaglione dell’Accademia Militare. L’evento è stato impreziosito dalla presenza dei gonfaloni e dei labari dei comuni decorati al valor militare e civile, tra cui Modena, Montefiorino e Carpi.Durante la cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti a militari distintisi per meriti di servizio:Capitano Emanuele Pepe, comandante della compagnia di Pavullo nel Frignano, ha ricevuto l’encomio del comandante della Legione Carabinieri Puglia per un’indagine condotta tra il 2022 e il 2024 contro un’associazione criminale dedita a furti, ricettazione, riciclaggio e estorsioni.L’operazione ha portato all’arresto di 13 persone e al recupero di numerosi veicoli rubati. L’attestato è stato consegnato dal prefetto Triolo.Vice brigadiere Antonio Di Lillo, in forza al NORM della compagnia di Modena, è stato premiato dal presidente del Tribunale di Modena, dottor Alberto Rizzo, per l’operazione antidroga di maggio 2024 che ha portato al sequestro di 66 kg di sostanze stupefacenti e all’arresto di quattro persone.Maggiore Filiberto Rosano, comandante del nucleo investigativo di Modena, insieme al suo team composto da Giovanni Barone, Matteo Cristoni, Maurizio Pisati, Vito Rallo, Pasquale Cossentino e Gaetano Cervello, è stato elogiato per aver individuato l’autore di ripetuti atti di danneggiamento ai mezzi pubblici cittadini. L’attestato è stato conferito dal procuratore della Repubblica, dottor Luca Masini.Luogotenente Pasquale Demola e il suo team operativo del NORM di Carpi sono stati insigniti di un compiacimento per aver arrestato tre responsabili di un tentato omicidio e denunciato altri quattro soggetti. Il riconoscimento è stato consegnato dal generale Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia Militare di Modena.Vice brigadiere Erminio Catalano, della stazione di Modena viale Tassoni, ha ricevuto un compiacimento per aver salvato la vita a un uomo colto da infarto, grazie all’utilizzo tempestivo di un defibrillatore.L'attestato gli è stato consegnato dal vicesindaco, dottoressa Francesca Maletti.La stazione dei Carabinieri di Modena viale Tassoni è stata premiata dal colonnello Ceccarelli per un’indagine che ha portato all’identificazione e al rinvio a giudizio di 13 minori responsabili di rapine e aggressioni a danno di studenti.Alla cerimonia hanno preso parte le più alte autorità civili, religiose e militari del territorio, rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche. Presenti anche docenti e studenti di istituti scolastici che durante l’anno hanno partecipato a progetti educativi e visite presso i reparti dell’Arma.Durante l’evento sono state consegnate borse di studio, offerte dall’Associazione Futuro e dalla sezione modenese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a quattro studenti figli di militari, distintisi per meriti scolastici.La festa dell’Arma ha rappresentato un momento di riflessione e riconoscimento per l’impegno quotidiano dei carabinieri nella tutela della sicurezza e della legalità, con uno sguardo rivolto al futuro e alla formazione delle nuove generazioni.