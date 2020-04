I bimbi: 'I cartelloni ai balconi sono sbiaditi, resta solo tristezza'

Come mi sento in questi primi giorni di primavera?

Come una bambina che deve mandare giù una medicina molto amara!

Sono triste

Sono delusa

Sono annoiata

Sono mortificata

Sono nervosa

Ho perso il sorriso

Ti ringrazio brutto coronavirus!

Il sorriso che avevo quando preparavo il mio cartellone di

Andrà tutto bene

La gioia la esprimevo coi colori che usavo quando dipingevo il mio cartellone che fiera e contenta avrei appeso al mio balcone

ero felice quando osservavo

dal mio balcone i colori

che esplodevano dai balconi dei disegni dei

bambini vicini.



E oggi è questo il risultato!













Cartelloni sgualciti, colori sbiaditi e rovinati

Che segnano il tempo dei giorni trascorsi in casa ad aspettare che questa brutta situazione finisca.

Ho l’animo pesante colmo di tristezza







Mi sento male

Che strana primavera è questa!

Mi guardo intorno e vedo che i bambini del condominio di fronte al mio hanno volutamente nascondere il loro cartellone







Forse per dire a tutti che veramente aspettiamo la fine di questi giorni da archiviare,

coi colori della speranza di chi pazientemente aspetta.

Virginia 3 A A.F. Marconi



Anche i bambini con occhi disincantati fotografano la tristezza di questa quarantena che appare infinita. E i colori slavati dei cartelli ai balconi sono l'immagine più desolante di questo momento. Perchè anche la speranza dell'innocenza alla lunga vacilla. Un grande abbraccio a Virginia e con lei a tutti i bambini che in queste settimane hanno condiviso con i lettori de La Pressa i loro racconti e i loro disegni.