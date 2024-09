I proventi del Pork Factor; ecco le realtà finanziate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La manifestazione culinaria unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà, tutto ciò grazie all’associazione organizzatrice dell'evento “I fiol d’la schifosa”.Sempre a Concordia sulla Secchia si è tenuto nei giorni scorsi un appuntamento per presentare i progetti ai quali è stato devoluto il ricavato del Pork Factor 2024. Oltre ai ringraziamenti rivolti ai volontari per il grande lavoro svolto, sono intervenuti il parroco Don Franco per un saluto iniziale, l’Assessore allo Sport e Associazionismo del Comune di Concordia sulla Secchia Aldo Stefanini e il consigliere Mario Sarti a nome dell’amministrazione comunale.

La cerimonia è proseguita con l’intervento di Paolo Borghi, presidente de “I fiol d’la schifosa” che ha ringraziato gli sponsor a sostegno dell’evento e annunciato diverse novità tra contenuti e durata per quanto riguarda la prossima edizione di Pork Factor.



Sono stati raccolti fondi a favore dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena con la Dottoressa Alessia Pancaldi, oltre ad Anffas Mirandola con Marzia Manderioli per finanziare il furgoncino “Free-Abile”, alla “La Bella Sfilza” con Cristiano Govoni per il nuovo progetto di un’azienda agricola per ragazzi, ad Aseop con Nelusco Maini per la Casa di Fausta, all’associazione “Casa delle Farfalle” con Mariarosaria Mirto e alla Scuola di Musica Fondazione Andreoli con Antonella Baldini.



Le parole di Paolo Borghi, presidente de “I fiol d’la schifosa” associazione organizzatrice dell’evento: “Siamo molto contenti di come si è svolta questa decima edizione del Pork Factor, sia per le tantissime persone presenti che per i proventi raccolti. L’evento, come sempre, aveva come fine la raccolta fondi per realtà del territorio, siamo molto orgogliosi della raccolta fondi cui siamo giunti. Sono state tantissime le persone intervenute anche quest’anno, ringrazio tutti i volontari e coloro che ci hanno dato una grande mano a livello economico ed operativo per organizzare… la festa delle feste”.