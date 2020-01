Il meteorite di Capodanno ritrovato nella Bassa

Trovato il meteorite di Capodanno , uno dei frammenti del bolide che nella sera del primo gennaio è stata avvistata sul Nord Italia dalla rete di videocamere Prisma, coordinata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica ( Inaf ). Lo ha ritrovato il ciclista emiliano, noto per organizzare con i suoi viaggi in bicicletta raccolte fondi a scopo benefico. Riconoscibili per la patina scura e gli angoli smussati, i frammenti sono stati trovati nella zona Disvetro-Rovereto sul Secchia, ai limiti dell'area indicata dai calcoli della rete Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e dell'Atmosfera). Il ritrovamento, il primo reso possibile dalla rete, 'conferma - rileva l'Inaf - la validità del metodo applicato e l'importanza del progetto Prisma per monitorare i bolidi che solcano i nostri cieli'.'È enorme la soddisfazione di tutti i numerosi collaboratori della rete Prisma - dicedell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale di Prisma - Questo successo ripaga tutti degli sforzi fatti nel corso di questi tre anni, da chi installa e mantiene in efficienza le camere a chi ha scritto e implementato i complessi calcoli matematici necessari per calcolare i parametri fisici del fenomeno bolide e per determinare con precisione l’area di caduta di eventuali meteoriti, dai nostri colleghi francesi della rete gemella Fripon, con cui collaboriamo attivamente, ai cittadini che hanno dato ascolto al nostro appello per la ricerca dei frammenti. È un successo di tutti noi; è il risultato di un perfetto gioco di squadra'.