145.000 euro per 40 saldature: riapre martedì 28 il ponte dell'Uccellino

Ieri il nostro sopralluogo che confermava come i lavori di manutenzione straordinaria per continuare a rendere percorribile il vecchio ponte dell'Uccellino, chiuso da 4 mesi, avevano riguardato alcuni punti di saldatura nella obsoleta struttura del ponte bailey. Oggi la conferma, unita alla comunicazione che il ponte riaprirà martedì 28 febbraio, che i punti di saldatura sono 40 e che la spesa è stata confermata in 145.000 euro, coperta sia dai comuni serviti di Modena e Soliera, sia dall'amministrazione provincia, competente per il ponte in questione. A confermare il tutto una nota del Comune di Modena.'La prova di carico effettuata sul ponte bailey dopo i lavori di manutenzione straordinaria volti a ripristinare e mettere in sicurezza l’infrastruttura ha infatti dato esito positivo.I lavori hanno riguardato circa 40 ripristini di saldature delle pannellature principali del ponte in acciaio'. 'Le difformità - ricorda la nota del Comune - erano state riscontrate durante una campagna di indagini sull’infrastruttura eseguite da ditte specializzate nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, nell’ambito della progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera'. Un punto quest'ultimo sul quale però sembrano non esserci sviluppi. La nuova spesa per la manutenzione straordinaria di un ponte vecchio ed obsoleto, che doveva essere già essere sostituito, genera non poche perplessità anche a livello politico. Le spese per mettere una nuova pezza al vecchio ponte ed tempi del nuovo progetto, oltreché sul lungo periodo di chiusura, sono al centro di una interrogazione che sarà discussa il prossimo 4 aprile in consiglio comunale a Modena