Il procuratore generale: 'Sbagliato passi idea esista sistema Bibbiano'

L'inchiesta sugli affidamenti in Val d'Enza ruota attorno a casi 'circoscritti territorialmente', eppure si è diffusa 'l'idea che esista un generalizzato 'sistema Bibbiano', complice un'informazione giornalistica non sempre misurata e a volte pressapochista. La polemica politica poi ci ha messo del suo, ma su questo è meglio tacere'. Sono le parole del, che ha toccato il tema Bibbiano intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Emilia-Romagna. L'inchiesta 'ha imposto un doveroso controllo sui casi interessati dall'indagine, otto. Due di questi otto - riepiloga De Francisci - sono stati definiti con decreto del Tribunale, non impugnato dai genitori, in cinque casi si sono avuti collocamenti extra familiari. Si è operato da parte della Procura minorile un'attenta valutazione in merito agli effetti sulle decisioni giudiziarie delle ipotizzate azioni delittuose; ebbene l'esito di tali valutazioni autorizza a ritenere che l'esercizio dell'attività giudiziaria non ha subito compromissioni di rilievo derivanti dalle condotte oggetto di indagine penale, posto che gli interventi in corso a tutela dei minori coinvolti, emergenti da risultanze ulteriori rispetto alle relazioni dei servizi, sono risultati del tutto doverosi, seppur essi siano proseguiti con l'affidamento degli incarichi ad altri servizi e in alcuni casi con l'affidamento di consulenze tecniche'. Si è 'quindi trattato di casi circoscritti territorialmente - afferma il procuratore generale - peraltro tutti ancora al centro di un procedimento penale giunto alla fine delle indagini' e ora 'pronto per la verifica dibattimentale'.