Il ricordo di Alice Neri, il fratello: 'Le parole più crudeli arrivate da donne'

Nel corso della fiaccolata e del presidio contro la violenza alle donne e in ricordo di Alice Neri è intervenuto, rivolgendosi ai partecipanti, il fratello della vittima. Un appello, il suo, rivolto alle donne: 'Il primo passo indistro lo deve fare la comunità delle donne visto che in questi giorni le crudeltà e le parole più brutte sono state rivolte dalle donne'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.