Il totem vaccinale: il dialogo impossibile di un medico

“Buongiorno, sono il dottor Daniele Giovanardi, nella mia carriera ho affrontato decine di ondate influenzali e avrei qualche proposta per combattere il covid”.“Appunto i vaccino, proporrei di allargarlo ad altri vaccini che nel mondo hanno dato ottimi risultati su milioni di persone”.“Ma permettendo quell’altro si vaccinerebbero altri milioni di italiani”.“Ma tutti quelli che all’estero si sono vaccinati proficuamente con l’altro vaccino non possono circolare liberamente in Italia”.“Ah grazie adesso è tutto chiaro ma scusate se insisto: è un virus bastardo e capriccioso, non sarebbe utile per i pazienti a domicilio la presenza fisica del medico curante per prevenire e curare tutte le complicanze?”“Grazie ho capito ma visto che a domicilio ci sono pazienti covid di tutti i tipi non sarebbe utile incrementare il dialogo fra medici del territorio e medici dell’ ospedale per monitorare ogni singolo paziente?”“Abbiamo regalato all’estero migliaia di fiale di anticorpi monoclonali utilissimi alla cura del Covid e non utilizzati per un deficit organizzativo, non potremmo organizzarci meglio?”“Grazie mille e tante scuse, è stato un piacere poter avere un confronto di così alto profilo scientifico”.