Ricordiamo che è in vigore la fase di attenzione relativa alla prevenzione incendi boschivi.In questo perioso sono vietate le attività di abbruciamento di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. In sostanza sono evitati fuochi dopo le 11 in tutti i luoghi non previsti e autorizzati.I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:- 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);- 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.Per tutto il fine settimana è attivo il servizio di avvistamento incendi boschivi attivato dalla Protezione Civile e che prevede punti di avvistamento mobili e fissi nelle principali località dell'appennino.