In provincia di Modena oggi 877 hanno il covid, il 96,3% a casa senza sintomi o lievi

Aumentano del 24% i casi in corso di infezione da covid 19. All’8 novembre, in provincia di Modena, accertati 877 casi (erano 709 il 1° novembre, +24%). Aumentano invece del 10%, passando da 29 ai 32 casi, i ricoveri ospedalieri nelle strutture della provincia. In altri termini, di chi oggi in provincia di Modena ha il Covid, il 96,3% (ovvero 845 su 877), sta gestendo l'infezione da casa senza sintomi o sintomi lievi. Per il rimanente 3,7% si è reso necessario il ricovero in ospedale. In quarantena, oltre agli 845 positivi ci sono anche i contatti stretti, che in 906 unità superano numericamente i primi.Sommando i positivi ed i contatti stretti, i modenesi in isolamento sono 1751.Oggi, in provincia di Modena, è positivo un modenese su ottocento