In quattro giorni contagi quasi quadruplicati a parità di tamponi

Non sappiamo se gli organismi tecnico-scientifici si aspettavano un livello tale di contagiosità della variante Omicron. Che seppur meno capace sia per sua caratteristica sia per effetto del vaccino, di indurre effetti gravi, è supercapaci di bucare le difese dall'infezione dei vaccinati a ciclo completo ma anche con terza dose. I numeri di questa diffusione parlano chiaro e smentiscano anche chi tenta di ridimensionarlo riconducendo l'aumento dei contagiati all'aumento dei tamponi. Perché se poniamo come fisso il numero di tamponi effettuati (i 51.000 contati nel report regionale di oggi sono paragonabili esattamente a quelli del 28 dicembre), emerge un dato impressionante. A parità di tamponi, l'incremento giornaliero di positività il 28 dicembre era di 3427, mentre oggi l'aumento dei nuovi casi registrato segna, rispetto a ieri, 12.255 unità. Numeri importanti i cui effetti, al di là dell'impatto pesante anche sull'aspetto economico, derivante dall'enorme quantità di tamponi eseguiti, in ambito pubblico e privato, sono compensati dal ben diverso e minore incremento dei casi gravi. Basta pensare che anche oggi, il 98,3% dei positivi è asintomatico o lievemente sintomatico ed e in isolamento a casa.