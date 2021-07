In Romagna aperitivo, vaccino in camper e notte rosa

Con due cliniche mobili, un camper itinerante sulla costa e due spot- uno con Paolo Cevoli per testimonial- l'Ausl Romagna lancia 'VacciniAmo la Riviera'. A partire dal 4 agosto, per chi ancora non si è attivato per la prima dose, sarà possibile vaccinarsi contro il Covid senza prenotazioni dall'ora dell'aperitivo fino in serata nei tre 'hub' su 4 ruote posizionati nei luoghi più frequentati della riviera.La presentazione oggi dalla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione al 'Colosseo' di Rimini alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, del direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, del direttore sanitario di Ausl Romagna, Mattia Altini, infine del direttore della Sanità Pubblica di Ausl Romagna, Raffaella Angelini. Alle spalle la Romagna ha un raddoppio di contagi raggiunto in appena una settimana e davanti a sé la 'sfida' della Notte Rosa.Si tratta di una iniziativa volta a 'potenziare l'area dei servizi vaccinali della costa con due strategie diverse- chiarisce Altini- una 'fissa' su Marina di Ravenna e sull'area sud a Rimini, aprendo due cliniche, le stesse che l'anno scorso animavano la campagna tamponi, che avranno posizione fissa con accesso diretto dei cittadini per promuovere le vaccinazioni. Ad integrarle ci sarà una unità mobile, un camper attrezzato per svolgere un presidio puntuale in diverse località della costa: Riccione, Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Cervia-Milano Marittima'. I tre presidi vaccinali saranno accessibili dal 4 e per tutto il mese di agosto dalle 18,30 alle 22, 30 per prenotarsi è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità.Si avrà la somministrazione di Moderna, e Johnson&Johnson per gli over 60.