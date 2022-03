In treno con la pistola, l'intervengono Polizia ed Esercito: era giocattolo

Intervento congiunto della Polizia Ferroviaria, coadiuvata dal personale dell’Esercito, e delle Volanti della Questura a seguiti di una situazione giusicata a potenziale alto rischio. Infatti era stata segnalata la presenza di un uomo salito a bordo di un treno a Parma e diretto a Modena, verosimilmente armato.In particolare, alcuni viaggiatori avevano scorto il calcio della pistola che spuntava dalla cintura dei pantaloni e per questo avevano avvisato il capo treno che ha avvisato le forze dell’Ordine. All’arrivo in stazione, il personale con le cautele del caso, è a bordo del convoglio e dopo aver individuato la persona sospetta, l'ha immobilizzata. Addosso aveva l’arma segnalata ma risultata poi essere una pistola giocattolo. Il soggetto, un italiano di 37 anni, già gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria, tempestivamente avvisata della circostanza, che ha proceduto al sequestro della pistola. Il coinvolglio ha poi ripreso la sua normale corsa.

