Infortuni sul lavoro, i dati che fotografano la tragedia

La tragedia avvenuta oggi a Camposanto (qui l'articolo), dovrebbe riportare l’attenzione in maniera costruttiva e con concrete decisioni politiche, ad un solo ed unico punto, sensibilizzare l’attenzione prima teorica e poi reale sulla sicurezza sul lavoro.

Il problema è da tempo sempre lo stesso, la gestione da parte dell’utente finale, per lo più aziende medio piccole, che spesso induce il titolare dell’azienda a sottovalutare le reali conseguenze di una cattiva formazione e informazione interna all’azienda.

La poca attenzione nei confronti della legge 81/2008 (riconducibile alla famosa legge 626/94) e l'insufficiente utilizzo dei fondi europei, porta spesso a non rendersi conto di quello che può succedere se non si impostano politiche industriali pro dipendente con visione almeno triennale.

I fondi europei ci sono sempre stati, ma il loro utilizzo porta a questi risultati, che possono terminare con i fatti di cronaca come quello odierno. Ecco i dati Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Denunce d'infortunio per anno di accadimento a Modena.

2016 15.021

2017 15.922

2018 15.919

2019 16.286

2020 12.455

Denunce d'infortunio con esito mortale per anno di accadimento

2016 20

2017 26

2018 20

2019 20

2020 28

Infortuni accertati positivi con esito mortale per anno di accadimento

2016 15

2017 16

2018 15

2019 7

2020 11