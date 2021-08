Tragedia sul lavoro a Camposanto: 40enne bastigliese muore incastrata nel macchinario

Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8.30 in un'azienda di via Panaria est 35 a Camposanto. Nonostante l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 non vi è stato nulla da fare per una lavoratrice di 40 anni, residente a Bastiglia, rimasta incastrata in un macchinario. La vittima è El Harim Laila, cittadina italiana di origini marocchine. E' accaduto alla ditta Bombonette, azienda che realizza packaging alimentare. I soccorritori non hanno potuto far altro che estrarre il corpo senza vita della donna. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento; sul posto i carabinieri e la Medicina del Lavoro.'Esprimiamo le nostre condoglianze ai familiari e colleghi della vittima – dichiara Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale con delega alla salute e sicurezza sul lavoro – Sarà compito degli organi competenti accertare le cause e responsabilità dell’evento. Intanto non possiamo che sottolineare con preoccupazione il coinvolgimento sempre più frequente negli infortuni di lavoratrici alle prese con macchinari industriali che hanno ingranaggi in movimento. Allo stesso tempo dobbiamo constatare che gli infortuni sul lavoro, purtroppo anche con esiti mortali, continuano ad accadere nonostante i nostri numerosi appelli. Appena due mesi fa (il 4 giugno) – ricorda Chiatto - abbiamo promosso una manifestazione nazionale per fermare le stragi nei luoghi di lavoro. Già i dati del primo trimestre 2021 avevano rivelato, con la ripresa economica, un aumento dell’11% degli infortuni mortali nel nostro Paese, dovuto anche al tentativo di recuperare la produzione persa durante il lockdown. È indispensabile rafforzare la formazione e cultura della sicurezza, ma anche l’azione di controllo e vigilanza. A Modena non solo manca almeno il 30% degli ispettori del lavoro: sono pochi anche gli ispettori di Inps, Inail e Ausl, se si considera che devono controllare circa 58 mila aziende modenesi con almeno un addetto'.